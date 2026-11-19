Le 28 novembre, le PSG reçoit Lorient dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Le club de la capitale devra faire sans la tribune Auteuil contre les Merlus.

Leader de Ligue 1, le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +) avec le déplacement à Nice pour le compte de la onzième journée du championnat. Quatre jours plus tard, les Parisiens affronteront l’AS Roma – au Parc des Princes – pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un Parc des Princes que le PSG retrouvera le 28 novembre pour le compte de la douzième journée de Ligue 1 contre Lorient (20h45, Ligue 1+).

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La tribune Auteuil sanctionnée

Une rencontre contre les Merlus pour laquelle le PSG ne pourra pas compter sur l’ensemble de ses supporters. En effet, lors de la célébration des 35 ans du virage Auteuil lors de la rencontre contre Troyes (1-0), le Collectif Ultras Paris a réalisé un très beau tifo et utilisé des engins pyrotechniques pour fêter cet anniversaire. Réunie hier soir, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner cette utilisation d’engins pyrotechniques. La tribune Auteuil a été condamnée à une fermeture pour deux matches, dont un avec sursis. La commission de discipline a indiqué que cette sanction prenait effet immédiatement. Le PSG sera donc privé de ses Ultras pour la réception de Lorient la semaine prochaine.