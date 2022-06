Vendredi, la Ligue 1 va dévoiler le calendrier de la saison 2022-2023. Une annonce attendue avec impatience par les supporters du PSG et de tous les autres clubs. Ce mercredi après-midi, Le Parisien a dévoilé quelques dates des rencontres du club de la capitale pour l’exercice à venir.

Le premier Classico au Parc des Princes

Selon le quotidien francilien, le PSG se déplacera à Clermont pour son premier match de la saison en Ligue 1 le week-end du 6 et 7 août. La première rencontre au Parc des Princes opposera les Rouge & Bleu à Montpellier. Pour le premier choc, il faudra attendre le 28 août et la quatrième journée avec la réception de Monaco. Dates qui sont les plus attendues par les supporters parisiens, celles des Classicos. La manche aller – au Parc des Princes – aura lieu le 16 octobre (11e journée), le retour le 26 février (25e). La dernière journée aura lieu le 4 juin 2023, deux semaines que les autres années en raison de la Coupe du Monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). « La 16e journée sera programmée le mercredi 28 décembre, sous la forme d’un inédit « boxing day » à la française et la 17e se tiendra le 1er janvier 2023« , conclut Le Parisien.