Le PSG devrait sanctionner une nouvelle fois Leo Messi

Après avoir suspendu Lionel Messi pour son escapade illégitime en Arabie Saoudite, le PSG devrait engager une nouvelle sanction à l’encontre de sa star. A cinq matchs de la fin de saison et de son contrat, l’Argentin ne devrait plus participer aux entraînements et aux rencontres pendant deux semaines, et par ailleurs être touché financièrement.

Après la défaite face au FC Lorient (1-3), les joueurs du PSG n’ont pas pu profiter de jours de repos en ce début de semaine comme prévu en cas de victoire face aux Merlus au Parc des Princes. Cependant, après s’être donc incliné à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, le groupe de Christophe Galtier a retrouvé le chemin de l’entraînement plus tôt que prévu. Le coach du PSG a pu compter sur la présence de la totalité de ses joueurs, à l’exception de Lionel Messi. Le numéro 30 parisien s’est rendu en Arabie Saoudite ce lundi dans le cadre d’un contrat de sponsoring du joueur sans l’autorisation de la direction du Paris Saint-Germain. L’Argentin est un ambassadeur du royaume du Golfe. En réaction à cet entraînement manqué et ce voyage, le club de la capitale a décidé de suspendre Lionel Messi pour deux semaines. En plus de cette sanction, La Pulga se voit retirer sa prime d’éthique et donc sanctionnée sur le plan financier également. Un épisode qui se tient entre le PSG et son joueur en plein pourparlers autour du nouveau contrat de Messi.

Si la signature d’un nouveau bail pour Lionel Messi au PSG semblait bouclée il y a quelques semaines, la tendance est complètement inversée aujourd’hui. En effet, selon L’Equipe, l’histoire entre l’Argentin et le Paris Saint-Germain ne dépassera pas les deux saisons. Contacté par RMC Sport, l’entourage de Messi « n’a pas souhaité faire de commentaire« .