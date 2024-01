Le PSG compte sur Senny Mayulu pour l’avenir et va entamer les discussions avec son jeune milieu pour la signature d’un premier contrat professionnel.

Le PSG a lancé un nouveau jeune à la compétition ce dimanche face à l’US Revel (0-9) en Coupe de France. Entré en jeu à la 71e minute en lieu et place de Gonçalo Ramos, Senny Mayulu a disputé ses premières minutes en professionnel avec son club formateur. Le milieu de terrain de 17 ans s’est montré à l’aise sur le côté gauche et aurait pu être l’auteur d’une passe décisive pour Randal Kolo Muani, qui a finalement manqué le cadre face au but. Mais les premières minutes du Titi ont donné satisfaction et récompensent ses efforts des dernières semaines où il a pu côtoyer à quelques reprises le groupe professionnel à l’entraînement.

Des discussions en cours pour la signature d’un premier contrat professionnel

Face à la montée en puissance de Senny Mayulu, le PSG compte bien conserver son jeune, qui arrive en fin de contrat stagiaire en juin 2024. Et selon les informations du quotidien Le Parisien, des discussions ont été entamées entre les différentes parties pour une prolongation de contrat. « Le PSG va vouloir lui faire signer un premier contrat professionnel. Ce sera tout l’enjeu des prochaines semaines. » Surtout qu’à l’approche de la fin de son bail, des clubs étrangers suivent avec attention la situation de Senny Mayulu. L’Equipe rapportait récemment que le jeune de 17 ans était dans le viseur du Borussia Dortmund, qui a fait du recrutement des Titis l’une de ses spécialités ces dernières saisons.

Après une saison 2021-2022 marquée par plusieurs pépins physiques liés à sa croissance, Senny Mayulu gravit les échelons et est considéré comme l’une des belles promesses de la génération 2006. Il est désormais devenu un élément important dans l’équipe U19 de Zoumana Camara. « Alors qu’il n’a pas reçu, pour l’instant, la garantie qu’il continuerait à s’entraîner avec le groupe de Luis Enrique pour la suite de la saison, rien n’est laissé au hasard pour qu’il continue son évolution au plus haut niveau », précise LP. Évoluant dans un rôle de box-to-box, l’ambidextre d’1m79 s’est bien entouré avec un préparateur physique et un ostéopathe. Il fait même du neurotraining avec un centre spécialisé « afin de travailler la réactivité, la prise de décision, et la lucidité en fonction de l’effort », conclut le quotidien francilien.