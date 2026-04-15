Avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, le rachat du Parc des Princes par le PSG redevient une possibilité pour les dirigeants parisiens.

Après plusieurs années de relations glaciales entre le PSG et l’ex-maire de Paris, Anne Hidalgo, l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris offre une nouvelle option aux dirigeants parisiens dans leur quête de devenir propriétaires de leur propre stade. En effet, le nouvel édile a fait de la vente du Parc des Princes l’une des priorités de son début de mandat.

Le PSG prend acte de la décision du Conseil de Paris

Et un premier pas a été franchi ce mardi 14 avril. En effet, lors d’une session extraordinaire, le Conseil de Paris a donné mandat à Emmanuel Grégoire pour ouvrir des discussions avec le PSG sur l’avenir de l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. « À l’issue d’âpres négociations et de débats parfois houleux avec les différents groupes de l’assemblée délibérante de la capitale, le mandat requis par le maire socialiste a été adopté, via un vœu, par le Conseil de Paris en fin d’après-midi, ce mardi. Les alliés écologistes se sont toutefois abstenus lors du vote », rapporte Le Parisien. Le maire de Paris va désormais pouvoir discuter avec le président Nasser al-Khelaïfi.

Et le club de la capitale est prêt à ouvrir les discussions avec la mairie de Paris en vue d’éventuel rachat du Parc des Princes, comme indiqué dans un communiqué. Le club « prend acte de la position exprimée hier (mardi) par le Conseil de Paris en faveur d’une reprise du dialogue sur des bases renouvelées. Compte tenu des orientations proposées et du lien historique qui unit le club à son stade, le PSG a confirmé au maire de Paris être disposé à rouvrir des discussions. Ces discussions devront s’appuyer sur des études approfondies qui permettront de répondre à l’ensemble des questions en suspens. »

Pour rappel, Emmanuel Grégoire a pour ambition de réaménager l’espace qui entoure l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. « La proposition d’intégration du Parc des Princes dans un programme plus large de réaménagement de la Porte de Saint-Cloud, porté par la Mairie, constitue également une perspective nouvelle à explorer », sachant que le maire a promis « qu’il n’y aurait pas de centre commercial », précise le communiqué du club. Mais les deux autres options sur les sites de Poissy et Massy restent toujours d’actualité, précise Le Parisien. Selon une source proche du club, une décision sera prise à l’automne prochain.