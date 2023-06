À la recherche d’éléments pour renforcer son secteur offensif, le PSG dispose d’une grosse somme d’argent pour améliorer ce secteur de jeu et a deux priorités.

Si le secteur défensif va connaître un grand changement avec les prochaines arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, en attaque, la direction parisienne cherche également à se renforcer. Et pour cela, le board des Rouge & Bleu dispose d’une grosse enveloppe, après avoir déjà dépensé 105M€ (Manuel Ugarte 60M€ et Lucas Hernandez 45M€). En effet, selon les informations du Parisien, le PSG va pouvoir investir 200M€ pour améliorer son secteur offensif.

Bernardo Silva et Harry Kane, les deux priorités

Et l’une des pistes est connue de longue date. En effet, Luis Campos a jeté son dévolu sur Bernardo Silva, encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City. Si les deux clubs n’ont jamais réalisé de transfert entre eux, ils « pourraient s’entendre sur une transaction à 80 millions d’euros. » Avec Kylian Mbappé à gauche et Bernardo Silva à droite, le PSG désire aussi recruter un numéro 9. « La priorité se nomme Harry Kane et avec les 120 millions restant, le PSG aurait les moyens de ses ambitions », rapporte LP. Mais pour le moment, le Bayern Munich semble en pole position dans le dossier de l’international anglais et va bientôt formuler une offre de 80M€ hors bonus à Tottenham.

En cas d’échec dans ce dossier, deux autres pistes sont étudiées, celles menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Marcus Rashford (Manchester United), soit deux joueurs estimés à 80M€. La saison passée, le club parisien avait déjà tenté d’attirer l’attaquant des Red Devils, sous contrat jusqu’en 2024. Concernant la piste Victor Osimhen, la demande farfelue de 180M€ du président napolitain, Aurelio de Laurentiis, « la rend presque caduque. » Si le PSG dispose de cette belle enveloppe mercato, c’est en partie grâce aux départs des deux gros salaires, Lionel Messi et Sergio Ramos. De plus, l’état major parisien estime être dans les clous du fair-play financier de l’UEFA grâce à ses revenus en forte croissance. « Selon les projections présentées par les financiers du club à l’UEFA en août 2022, ils devraient encore augmenter de plus de 20 % cette saison pour atteindre le montant record de 800 millions d’euros, en grande partie grâce à la manne de CVC (…) Ce contrat va rapporter 200 millions d’euros au PSG sur les trois années à venir », rappelle LP.