Le PSG disputera la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa

En remportant la Ligue des champions face à Arsenal, le PSG connaît son premier adversaire pour la saison 2026-2027. Les Parisiens affronteront Aston Villa en Supercoupe d’Europe en août prochain.

Le PSG entre dans le panthéon du football. En s’imposant face à Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-1, 4 t.a.b. à 3), le club parisien a réalisé un doublé légendaire en conservant sa couronne européenne. Et avec ce sacre, les Rouge & Bleu sont assurés de pouvoir défendre deux autres de leurs titres remportés en 2025.

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Un back-to-back à réaliser en Supercoupe d’Europe

En effet, le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa face à Fribourg (3-0) il y a quelques jours. Une rencontre qui aura lieu le mercredi 12 août au Stadion de Salzbourg, en Autriche. Avec ce succès en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique aura aussi l’occasion de défendre son titre en Coupe intercontinentale fin décembre. Avec le Trophée des Champions contre le RC Lens, le PSG pourra donc remporter trois autres titres sur un match sec dans les mois à venir.