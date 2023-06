Le PSG doit encore convaincre Julian Nagelsmann

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. Alors que son nom avait disparu des radars parisiens, Julian Nagelsmann serait la priorité des dirigeants parisiens. Mais ce n’est pas encore fait.

Après une saison difficile, le PSG devrait changer d’entraîneur. Même s’il a remporté le 11e titre de champion de France, qui permet aux Rouge & Bleu d’être le seul recordman, Christophe Galtier va quitter le club de la capitale malgré encore un an de contrat. Les éliminations précoces en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en Coupe de France, contre l’ennemi marseillais. Après des débuts tonitruants, le jeu s’est vite délité et les performances jusqu’à la fin de la saison ont été indigne de son talent. Pour le remplacer, ce serait Julian Nagelsmann qui serait en pôle position.

Nagelsmann souhaite encore discuter

Selon les dernières sources, l’entraîneur allemand serait intéressé par une arrivée au PSG. Libre de tout contrat depuis son limogeage du Bayern Munich, il verrait d’un bon œil de reprendre un poste. À Paris, il pourrait arriver avec Thierry Henry. Le champion du monde 98 viendrait en tant qu’adjoint de Nagelsmann. Ce dimanche soir, Loïc Tanzi – journaliste de l’Equipe spécialiste du PSG – explique que si Julian Nagelsmann est la priorité des décideurs parisiens, il faudra maintenant terminer de le convaincre de venir. « Les premiers échos indiquent un Allemand qui est tenté par le projet mais qui souhaite encore discuter. »