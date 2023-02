En clôture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier Marseille. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de revenir à un 5-3-2.

Ce soir, le PSG pourrait faire une très belle opération dans sa course au titre. En cas de succès, il comptera huit points d’avance sur son adversaire du soir, et 10 sur Monaco, qui a perdu à domicile contre Nice (0-3) ce dimanche et Lens, qui a concédé le match nul sur la pelouse de Montpellier (1-1) hier soir. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de revenir à son 3-5-2, qui avait très bien fonctionné lors des premiers matches de la saison 2022-2023. De retour dans le groupe après un mois d’absence, Nordi Mukiele est titularisé au poste de piston droit. Blessé contre Lille la semaine dernière, Nuno Mendes évoluera lui sur le côté gauche. La défense centrale Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe est reconduite pour la première fois depuis plusieurs mois. Kylian Mbappé, absent lors du match de Coupe de France, Kylian Mbappé est cette fois-ci bien là. Il sera accompagné de Lionel Messi dans l’attaque des Rouge & Bleu.

Feuille de match d’OM / PSG

25e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Orange Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres Assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Eric Wattellier et Cyril Gringore.

XI de l’OM : Lopez – Bailly, Rongier, Ballerdi – Tavares, Guendouzi, Veretout, Kolasinac – Under, Malinovsky, Sanchez Remplaçants : Blanco – Clauss, Kabore – Ounahi, Elmaz – Payet, Vitinha

XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Mendes– Ruiz, Vitinha, Verratti – Mbappé, Messi Remplaçants : Rico, Letellier – Bernat, Bitshiabu, Pembélé – Zaïre-Emery, Pereira, Soler – Ekitike

Fil du match