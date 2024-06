Le PSG donne des nouvelles de Kimpembe et Hernandez

Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont des absents de longue date au PSG. Ce mardi, le club de la capitale a donné des nouvelles de ses deux défenseurs.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe avait été opéré quelques jours plus tard. De retour en novembre 2023 sur les terrains d’entraînement, le numéro 3 du PSG avait dû repasser par la case opération en janvier dernier. Une nouvelle intervention qui a encore une fois repoussé son retour sur les terrains. Le titi parisien n’a donc pas joué de la saison 2023-2024 et devra encore attendre pour retrouver les terrains avec le PSG. Lors de la dernière semaine de l’exercice 2023-2024, l’international français a partiellement repris l’entraînement collectif. Ce mardi, dans un communiqué médical, le PSG a donné des nouvelles de son défenseur. Alors que la saison est terminée, Presnel Kimpembe travaille actuellement au Campus PSG, alternant salle et terrain, lui qui est encore en phase de réathlétisation.

Lucas Hernandez en phase de rééducation

Le PSG a aussi communiqué sur Lucas Hernandez. Arrivé l’été dernier chez les Rouge & Bleu, il a été l’une des satisfactions de la saison du PSG. Malheureusement pour lui, il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund le 1er mai dernier. Dans son communiqué médical, le champion de France indique que l’ancien du Bayern Munich, actuellement en phase de rééducation, effectue un travail personnalisé au Campus PSG. Aucune date de retour sur les terrains n’est évoquée, même s’il ne devrait pas être apte avant de très longs mois.