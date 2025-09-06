Le PSG en colère contre Deschamps et sa gestion de Dembélé

Blessé il y a une semaine avec le PSG, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé avec les Bleus. Le club de la capitale serait remonté contre Didier Deschamps et son choix de conserver le numéro 10 parisien malgré sa blessure.

Touché à la cuisse gauche lors de la victoire du PSG contre Toulouse samedi dernier (3-6), Ousmane Dembélé avait rejoint le rassemblement de l’équipe de France pour faire constater sa blessure. Après examens, il avait été décidé qu’il reste avec les Bleus et qu’il suive un programme adapté. Il n’aura repris l’entraînement collectif que jeudi, soit la veille du match contre l’Ukraine. Hier soir, il est entré à la mi-temps en remplacement de son coéquipier au PSG, Désiré Doué, touché au mollet. Mais le numéro 10 du PSG a également dû sortir sur blessure, touché à la cuisse droite, à dix minutes de la fin. Un choix de faire jouer Ousmane Dembélé qui ne passe pas du tout du côté du PSG.

Le PSG avait prévenu le staff médical des Bleus de ne pas faire jouer Dembélé

L’Equipe indique en effet que du côté du PSG, on n’a pas du tout apprécié la gestion du cas d’Ousmane Dembélé. Le club a fait savoir qu’il était furieux, car il estime avoir prévenu le staff médical de l’équipe de France qu’il ne fallait pas faire jouer l’attaquant, et ce avant même le début du rassemblement. Étant donné son état de fatigue, les dirigeants parisiens pensent qu’il y avait un gros risque de blessure et que le staff de la FFF n’en a pas tenu compte, avance le quotidien sportif. « Il faudra attendre et déterminer la gravité de la lésion. Une IRM est déjà prévue. Mais à douze jours du début de la Ligue des champions – réception de l’Atalanta Bergame (mercredi 17) – et à seize du Classique face à l’OM (dimanche 21), très difficile d’imaginer Dembélé être disponible pour ce double rendez-vous. » Didier Deschamps a trop d’expérience pour ne pas mesurer les possibles conséquences dans sa relation – déjà frisquette – avec Luis Enrique et plus globalement avec le PSG, conclut L’Equipe.

Une communication est prévue ce samedi entre les deux staffs médicaux, celui des Bleus et celui du PSG

Le Parisien évoque aussi les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si les deux attaquants du PSG devraient faire l’impasse sur cette réception, c’est surtout la situation d’Ousmane Dembélé qui inquiète. Doué, lui, « a ressenti une petite tension progressive sur un mollet », dit Didier Deschamps qui ajoute : « Je ne pense pas que ce soit trop méchant. On va devoir vérifier. » L’ancien rennais a quitté le stade en boitant. « C’est complètement fou de l’avoir fait jouer », souffle-t-on dans les couloirs du PSG au sujet d’Ousmane Dembélé. Selon les informations du Parisien, le club avait expressément demandé à le préserver compte tenu de son état de fatigue qui représentait « un haut risque de blessure ». Le staff des Bleus n’en a pas tenu compte. Une communication est prévue ce samedi entre les deux staffs médicaux, celui des Bleus et celui du PSG, conclut le quotidien francilien. Enfin, Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, confirme l’énervement du PSG. Comme L’Equipe et Le Parisien, il explique que le PSG est furieux, car il a prévenu le staff médical de l’équipe de France qu’il ne fallait pas faire jouer Dembélé avant même le début du rassemblement. Étant donné son état de fatigue, il y avait un haut risque de blessure. « Même à froid, après la rencontre, cette colère ne redescend pas. Une règle est rappelée avec insistance : lorsqu’un joueur est appelé, il est obligé d’aller en sélection. Cela vaut pour Ousmane Dembélé, malgré sa blessure contractée à Toulouse. »