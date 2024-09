Même si le mercato estival est terminé, les rumeurs autour du PSG ne s’arrêtent pas. Le club de la capitale serait dans la course pour s’offrir Viktor Gyokeres lors du mercato d’été 2025.

Viktor Gyokeres brille avec le Sporting CP depuis un peu plus d’une saison. L’international suédois a réalisé une saison XXL lors de l’exercice 2023-2024 avec club portugais (49 matches, 43 buts, 13 passes décisives) et est reparti sur les mêmes bases cette saison avec neuf buts et trois passes décisives en sept rencontres avec le leader du championnat portugais. Des performances qui attisent forcément les convoitises.

A voir aussi : Kolo Muani : « Avec le PSG, je retrouve le sourire, de la confiance »

Tottenham le plus pressant

Selon les informations de Caught Offside, le PSG, Tottenham et Chelsea s’intéresseraient de près à Viktor Gyokeres. Le média spécialiste dans les transferts indique qu’il est fort probable qu’il quitte le Sporting l’été prochain. Tottenham serait le club qui a montré le plus fort intérêt pour l’international suédois. Chelsea est aussi dans la course, même s’il aimerait encore s’offrir les services de Victor Osimhen que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Caught Offside explique enfin que le PSG suit aussi Viktor Gyokeres mais qu’un transfert au sein du club de la capitale ne serait possible que si Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos quittaient le PSG l’été prochain, ce qui n’est pas encore certain.