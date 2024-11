Le PSG en concurrence avec Marseille pour Nicolo Fagioli ?

Cet hiver, le PSG pourrait être actif sur le marché des transferts. Récemment, il a été associé à Nicolo Fagioli. Il serait en concurrence avec Marseille dans ce dossier.

Si Luis Enrique estime que son effectif est suffisant, il n’est pas à exclure que le PSG se montre actif lors du mercato hivernal. Plusieurs noms, à différents postes, ont été avancés ces dernières semaines dans la presse internationale. Récemment, on parlait d’un intérêt du club de la capitale pour le milieu de terrain de la Juventus Turin, Nicolo Fagioli. Ce dernier était même annoncé comme possible monnaie d’échange dans le dossier Milan Skriniar, qui est annoncé dans le viseur de la Vieille Dame. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport évoque le dossier Nicolo Fagioli.

Marseille aurait la préférence du joueur

Selon les informations du quotidien sportif italien, le joueur aimerait quitter la Juventus Turin, où il joue très peu (14 matches toutes compétitions confondues, six titularisations, 656 minutes de temps de jeu). « Un transfert cet hiver est considéré par l’ensemble des parties comme une opportunité à saisir, la Juventus étant elle-même séduite par la perspective de faire une belle plus-value avec ce joueur formé au club », avance la Gazzetta. Le club italien aimerait récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour son milieu de terrain (23 ans). Selon la Gazzetta dello Sport, Marseille aurait une longueur d’avance sur la concurrence et dispose même d’un net avantage, notamment sur le PSG. La perspective de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi lui plairait. Le coach de Marseille aime également le profil de Nicolo Fagioli. La publication transalpine indique que si l’OM est en pôle, il a de la concurrence. Des clubs anglais aimeraient le faire venir, tout comme Naples, qui travaille sur le dossier depuis plusieurs mois. Le PSG, lui, a pris contact avec les représentants du joueur.