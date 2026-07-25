Le PSG en contact avec Manchester City pour Rodri ?

Si le milieu de terrain ne semblait pas être une priorité de recrutement du PSG, le club de la capitale aurait pris contact avec Manchester City au sujet de Rodri.

Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Plusieurs noms ont été associés au club de la capitale pour renforcer son attaque ou bien encore sa défense. Selon les dernières rumeurs, le milieu de terrain ne devait pas être concerné par des mouvements, les dirigeants parisiens estimant être bien fournis dans ce secteur de jeu. Mais il se pourrait que cela bouge finalement dans l’entrejeu des doubles champions d’Europe.

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De la concurrence dans ce dossier

En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait contacté Manchester City au sujet de Rodri. Élu meilleur joueur de la Coupe du monde, l’international espagnol, qui n’a plus qu’un an de contrat avec les Citizens, représente une opportunité que les dirigeants parisiens étudient. En tout cas, ils ont pris des contacts en ce sens, assure Fabrice Hawkins. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque le Real Madrid, qui dispose déjà d’un accord avec le joueur, et le FC Barcelone, sont aussi dans la course. Les Barcelonais ont pris contact avec l’entourage de Rodri après la blessure de Frenkie de Jong, dans l’optique de renforcer son entrejeu. De son côté, Manchester City continue de tout mettre en œuvre pour prolonger son milieu de terrain et serait même prêt à le conserver jusqu’à l’issue de son contrat, même avec la possibilité de le laisser partir libre dans un an. RMC Sport conclut en indiquant qu’aujourd’hui, c’est le Real Madrid qui mène la danse même s’ils ont besoin de vendre dans ce secteur pour pouvoir réaliser ce transfert, d’autant plus qu’ils veulent recruter un ailier.