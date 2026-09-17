Le PSG en passe de boucler deux très grosses prolongations, la troisième déjà en vue
Le PSG devrait
rapidement acter les prolongations de Khvicha
Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé. Dans
la foulée, un autre cadre pourrait également étendre son
bail.
Le mercato estival conclu,
Luis Campos a pu se pencher sur ses nouvelles
priorités. Et comme souvent à chaque début de saison, celles-ci
concernent principalement les différentes prolongations. Dans cette
optique, Senny Mayulu, Fabian
Ruiz, Willian Pacho, Joao
Neves ou encore Lucas Beraldo ont, tous,
apposé leur signature sur un nouveau bail. Et la série devrait bel
et bien se poursuivre avec Ousmane Dembélé et
Khvicha Kvaratskhelia.
Ousmane Dembélé devrait bien prolonger avec le PSG
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En effet, selon L’Equipe, le dernier Ballon d’Or
en titre est en passe de prolonger son contrat de deux saison. Soit
jusqu’au 30 juin 2030. Annoncées en bonne voie, les discussions
entre les deux parties seraient ainsi sur le point de se conclure.
De son côté, Khvicha Kvaratskhelia devrait
également prolonger. Même si l’accord est jugé moins proche que
pour Ousmane Dembélé, le Géorgiens n’est pas loin
d’ajouter deux ans à la durée de son contrat (2031).
Enfin, L’Equipe conclut en
parlant du cas de Désiré Doué. Là aussi, le
PSG aimerait sécuriser l’avenir de son crack sur
la durée. En ce sens, une première offre aurait été faite, tandis
que l’attaquant de 21 ans verrait d’un très bon œil une
prolongation. Surtout qu’il pourrait jouir d’une revalorisation
salariale à la hauteur de son nouveau statut.
Néanmoins, pour sa part, Djamel tempère ce dernier dossier. Selon lui, si les deux parties ont bien l’ambition de trouver prochainement un accord pour une prolongation, personne ne veut toutefois se précipiter. Le but est donc apparemment de se laisser le temps de négocier tranquillement sur les prochains mois.