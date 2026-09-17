Le PSG en passe de boucler deux très grosses prolongations, la troisième déjà en vue

Le PSG devrait rapidement acter les prolongations de Khvicha Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé. Dans la foulée, un autre cadre pourrait également étendre son bail.



Le mercato estival conclu, Luis Campos a pu se pencher sur ses nouvelles priorités. Et comme souvent à chaque début de saison, celles-ci concernent principalement les différentes prolongations. Dans cette optique, Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves ou encore Lucas Beraldo ont, tous, apposé leur signature sur un nouveau bail. Et la série devrait bel et bien se poursuivre avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.



Ousmane Dembélé devrait bien prolonger avec le PSG

En effet, selon L’Equipe, le dernier Ballon d’Or en titre est en passe de prolonger son contrat de deux saison. Soit jusqu’au 30 juin 2030. Annoncées en bonne voie, les discussions entre les deux parties seraient ainsi sur le point de se conclure. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia devrait également prolonger. Même si l’accord est jugé moins proche que pour Ousmane Dembélé, le Géorgiens n’est pas loin d’ajouter deux ans à la durée de son contrat (2031).



Enfin, L’Equipe conclut en parlant du cas de Désiré Doué. Là aussi, le PSG aimerait sécuriser l’avenir de son crack sur la durée. En ce sens, une première offre aurait été faite, tandis que l’attaquant de 21 ans verrait d’un très bon œil une prolongation. Surtout qu’il pourrait jouir d’une revalorisation salariale à la hauteur de son nouveau statut.



https://twitter.com/tanziloic/status/2100644805889937557

Néanmoins, pour sa part, Djamel tempère ce dernier dossier. Selon lui, si les deux parties ont bien l’ambition de trouver prochainement un accord pour une prolongation, personne ne veut toutefois se précipiter. Le but est donc apparemment de se laisser le temps de négocier tranquillement sur les prochains mois.