Le PSG en passe de boucler la signature de Kvaratskhelia

Désireux de se renforcer offensivement, le PSG est très proche de boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Des avancées significatives ont eu lieu ce lundi pour la signature du Géorgien.

Le PSG est en passe de frapper un gros coup sur le marché hivernal. Avec l’ambition d’apporter de la concurrence à Bradley Barcola sur l’aile gauche de l’attaque, le board parisien avait décidé de réactiver sa piste estivale menant à Khvicha Kvaratskhelia. Et cette fois-ci, le Napoli a ouvert la porte face aux envies de départ de son numéro 77. Comme annoncé par plusieurs médias ce week-end, la journée de lundi allait être décisive dans ce dossier.

Un montant de 70M€

Et l’arrivée de l’international géorgien n’est plus qu’une question de temps comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. L’attaquant de 23 ans est plus proche que jamais du PSG ce lundi soir. « Les négociations en cours entre les deux clubs ont connu des avancées significatives dans la journée. Et sauf retournement de situation, l’ancien joueur du Dinamo Batumi va bien signer à Paris. » Des derniers détails restent encore à finaliser, notamment autour des modalités de paiement. Si le Napoli accepte d’échelonner les paiements, cela permettra aux champions de France de garder des liquidités pour la suite du mercato hivernal. Toujours d’après RMC, un terrain d’entente a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 70M€, plus des bonus. Khvicha Kvaratskhelia paraphera, lui, un contrat jusqu’en 2029 avec les Rouge & Bleu.

Une information confirmée par le média Relevo. Le journaliste Matteo Moretto rapporte que Khvicha Kvaratskhelia est à un pas du PSG. Les négociations sont en cours de finalisation avec les Partenopei et l’accord entre le Géorgien et le club parisien est total pour une signature jusqu’en 2029.