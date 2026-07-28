Le PSG en retrait, mais toujours dans la course pour Éli Junior Kroupi ?

Le PSG continuerait à rôder dans le dossier Éli Junior Kroupi. Un dossier mené par le FC Barcelone pour le moment.

Yan Diomandé ne signera pas au Paris Saint-Germain cet été, c’est désormais une certitude. Mais maintenant que l’on sait ça, le tout est de savoir sur quelle piste Luis Campos s’activera alors que sa priorité XXL était l’Ivoirien de 19 ans. L’une des pistes déjà étudiées dans le passé et qui paraît logique malgré la volonté de Bournemouth de ne pas le vendre, c’est celle menant à Éli Junior Kroupi.

Le PSG en embuscade pour Kroupi ?

Et justement, à en croire L’Équipe, le PSG resterait bel et bien à l’affût pour le talentueux attaquant de 20 ans. Pour le moment, c’est le FC Barcelone, qui en a fait son plan B à la piste Julian Alvarez,qui s’est apparemment montré le plus actif. Toujours selon cette source, deux offres catalanes seraient même déjà arrivées sur le bureau des Cherries, toutes inférieures à 100 millions d’euros. De son côté, le club de la capitale avancerait ses pions dans l’ombre, sans bruit.

Mercato : le Barça veut attirer Éli Junior Kroupi en plan B du dossier Julian Alvarez. Deux offres refusées déjà envoyées. Le #PSG reste en embuscade et avancé dans l’ombre dans ce dossier #Mercato https://t.co/hFRR7kVF3Z — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 28, 2026

Pour rappel, en tout début de mercato, le PSG avait été cité comme la destination préférée de l’ancien lorientais. Aujourd’hui, selon la presse barcelonaise, Kroupi se montrerait très attiré par le projet blaugrana.