Le PSG en tête de classements individuels

Depuis le début de la saison, le PSG occupe la première place en Ligue 1 Uber Eats. Le club de la capitale pourrait ainsi devenir le premier à réaliser la performance de devenir champion de France en passant l’entièreté de la saison dans la peau du leader. Individuellement, le Paris Saint-Germain se porte tout aussi bien.

Au sortir de cette 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain se retrouve avec une victoire en plus. C’est sur la pelouse du Stade Raymond Kopa que les Parisiens se sont imposés (2-1) face au SCO d’Angers. Une victoire acquise grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une passe décisive de Lionel Messi. L’occasion pour le numéro 7 du PSG de faire trembler les filets en championnat pour les 21e et 22e fois de la saison, et ainsi s’emparer seul de la première place du classement des meilleurs buteurs devant le Lillois Jonathan David (21 buts), et le Lyonnais Alexandre Lacazette (20 buts). Du côté des meilleurs passeurs du championnat de France, le club de la capitale est tout aussi bien représenté, si ce n’est mieux. Les performances de Lionel Messi et Neymar y sont remarquables. L’Argentin, en tête de celui-ci, compte 14 offrandes ! Quant au numéro 10 du PSG actuellement blessé, il occupe la deuxième marche avec pas moins de 11 passes décisives. Le podium est complété par le Marseillais Jonathan Clauss et ses 10 passes décisives.

Image : psg.fr

Par ailleurs, le joueur le plus décisif du championnat de France évolue au Paris Saint-Germain. En effet, c’est Lionel Messi qui porte cette casquette avec ses 14 passes décisives et et 15 buts, qui font de lui un joueur impliqué sur 29 buts en Ligue 1 Uber Eats.