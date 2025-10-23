Le PSG en tête de la phase de ligue de la Ligue des champions

Impressionnant depuis le début de saison et auteur d’un sans-faute, le PSG occupe la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions après trois journées. Le prochain match face au Bayern Munich sera un choc au sommet.

À l’issue de cette troisième journée de Ligue des champions, le PSG occupe la tête de cette phase de ligue. Après ses victoires face à l’Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (1-2), l’équipe de Luis Enrique a offert un festival de buts sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) ce mardi. Un large succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la première place du classement avec 9 points et une différence de buts de +10.

Un choc au sommet entre le PSG et le Bayern le 4 novembre

Prochain adversaire du PSG le 4 novembre prochain au Parc des Princes, le Bayern Munich est à égalité de points (9 pts, +10). L’Inter Milan, Arsenal et le Real Madrid sont les autres formations à avoir remporté tous leurs matches depuis le début de la compétition. Après avoir perdu sur la pelouse du Sporting, l’Olympique de Marseille est actuellement barragiste avec sa 18e place (1 victoire, 2 défaites). De son côté, l’AS Monaco n’a toujours pas remporté de rencontre (2 nuls, 1 défaite) et se place hors des places qualificatives (27e). Le SL Benfica et l’Ajax Amsterdam sont les deux seuls clubs à n’avoir marqué aucun point après trois journées.

Le classement de Ligue des champions

Paris Saint-Germain – 9 pts (+10) Bayern Munich – 9 pts (+10) Inter Milan – 9 pts (+9) Arsenal – 9 pts (+8) Real Madrid – 9 pts (+7) Borussia Dortmund – 7 pts (+5) Manchester City – 7 pts (+4) Newcastle – 6 pts (+6) FC Barcelone – 6 pts (+5) Liverpool – 6 pts (+4) Chelsea – 6 pts (+3) Qarabag – 6 pts (+1) Sporting – 6 pts (+3) Galatasaray – 6 pts (-1) Tottenham – 5 pts (+1) PSV Eindhoven – 4 pts (+2) Atalanta Bergame – 4 pts (-3) Olympique de Marseille – 3 pts (+2) Atlético de Madrid – 3 pts (-1) Club Brugge – 3 pts (-2) Athletic Bilbao – 3 pts (-3) Eintracht Francfort – 3 pts (-4) Napoli – 3 pts (-5) Union Saint-Gilloise – 3 pts (-6) Juventus Turin – 2 pts (-1) Bodo/Glimt – 2 pts (-2) AS Monaco – 2 pts (-3) Slavia Prague – 2 pts (-3) Pafos – 2 pts (-4) Bayer Leverkusen – 2 pts (-5) Villarreal – 1 pt (-3) Copenhague – 1 pt (-4) Olympiakos – 1 pt (-7) Kairat Almaty – 1 pt (-8) SL Benfica – 0 pt (-5) Ajax Amsterdam – 0 pt (-10)