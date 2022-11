Le PSG enclin à négocier pour Mbappé l’été prochain ?

Kylian Mbappé est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, plus une année en option. Une situation qui pourrait pousser le PSG à envisager une vente de son joueur phare dès l’été venu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kylian Mbappé est lancé dans une folle saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions (7 buts) et de la Coupe du Monde (3 buts). Qu’on se le dise, l’attaquant du PSG compte bien tout rafler. Néanmoins, réussite ou non, le club de la capitale devra faire un choix une fois cette saison conclue.

Le PSG ouvert à une vente ?

Si une prolongation a été actée contre toute attente le 21 mai dernier, les mois qui ont précédé cette signature se sont montrés extrêmement stressants pour le club parisien. Car oui, perdre libre un tel joueur s’apparenterait à un désastre économique. Du coup, pour ne pas revivre cette situation, le PSG pourrait songer à se séparer de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, nous indique ce jour The Athletic. La troisième année de son bail ne pouvant s’activer que si le principal intéressé donne son aval, une vente serait donc désormais bien plus envisageable dans la tête des décideurs rouge et bleu. The Athletic nous indique, en prime, que le Real Madrid, encore et toujours, resterait à l’affût dans ce dossier.