Le PSG entame la préparation de sa demi-finale retour face au Bayern Munich

Après son match nul face au FC Lorient (2-2), le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur sa demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

J-3 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Après avoir offert un match d’anthologie lors de la manche aller, remportée par les Rouge & Bleu (5-4), les deux formations devaient s’occuper des affaires courantes en championnat ce week-end. Le club de la capitale a concédé le nul face au FC Lorient (2-2), tout comme l’équipe de Vincent Kompany contre Heidenheim (3-3).

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Un discours sobre de Luis Enrique devant ses joueurs

Dès le coup de sifflet final de cette rencontre, les esprits étaient déjà tournés vers le match retour à l’Allianz Arena, le 6 mai. Ce dimanche, au Campus PSG, la préparation de cette rencontre avait déjà débuté. En interne, on qualifie cette deuxième rencontre de « nouvelle grande bataille. » « L’ensemble de l’effectif et du staff est conscient de l’immensité du défi qui l’attend mercredi et Luis Enrique n’a pas cherché à en rajouter, ce dimanche matin, lorsqu’il s’est exprimé devant son groupe avant la séance », rapporte Le Parisien. Le coach parisien a échangé quelques mots simples, sans vouloir surexciter ses joueurs. Il leur a également rappelé qu’ils se déplaceront à Munich « pour gagner » et rien d’autre. « L’Asturien ne compte pas renier ses principes de jeu : il abordera cette rencontre avec son état d’esprit offensif habituel. »

Dans ce sprint final, Luis Enrique a mis la majorité de ses joueurs titulaires au repos face au FC Lorient. Ainsi, les cadres de l’effectif ont pu commencer leur préparation de cette rencontre capitale ce dimanche à Poissy. Des joueurs comme Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont pu récupérer des efforts fournis mardi dernier. Deux entraînements sont encore au programme : lundi, au Campus PSG, et mardi, sur la pelouse de l’Allianz Arena. L’occasion pour le technicien espagnol de peaufiner les derniers ajustements tactiques. En l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery est attendu pour occuper le poste de latéral droit. Ce repositionnement du Titi devrait permettre à Fabian Ruiz de retrouver une place de titulaire en Ligue des champions, une première pour l’Espagnol depuis sa blessure au genou face au Sporting CP, le 20 janvier dernier. De son côté, Désiré Doué devrait une nouvelle fois être préféré à Bradley Barcola en attaque. « Animés par l’envie de signer un historique doublé qui occupe les conversations depuis de nombreux mois, les Parisiens sont en ordre de marche », conclut LP.