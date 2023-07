Après avoir bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues, le PSG passe à la phase 2 de son plan. L’objectif est de se renforcer qualitativement en attaque. Le board parisien gère à présent les gros dossiers de l’été.

Le mois de juillet s’ouvre et le PSG entend bien poursuivre son mercato. Avec la signature de six nouveaux joueurs, le club doit à présent gérer les grosses recrues. Parmi elles, un nom récurrent depuis l’arrivée de Luis Campos et qui semble être la priorité du club : Bernardo Silva. Selon Damien Degorre le PSG a fait de l’ailier portugais sa piste numéro 1. L’ancien monégasque, quant à lui, souhaiterait également rallier la capitale où il retrouverait des amis et compatriotes. Bernardo Silva a déjà fait part de ses envies de départ à Guardiola l’été dernier qui l’a finalement gardé. Après une année qu’il considère comme la meilleure de sa vie, le Portugais est décidé à quitter Manchester, ville au sein de laquelle sa femme ne se plairait pas. Malgré un intérêt réciproque entre le portugais et le club parisien, le transfert reste cependant loin d’être fait. Toujours selon le journaliste de L’Equipe, il n’y a, à ce jour, aucune négociations entre le PSG et Manchester City. Les relations entre les propriétaires parisiens et citizens, bien qu’apaisées, seraient un frein dans la transaction. Aujourd’hui encore il n’y a jamais eu le moindre mouvement d’un club à l’autre. Paris va devoir se montrer très convaincant pour signer l’ailier portugais sous contrat jusqu’en 2025 à City.

Des recrues offensives d’envergures attendues (L’Équipe)

En plus de Bernardo Silva figurant comme au sommet de la liste des cibles, Paris explore d’autres pistes. Comme régulièrement énoncé, le PSG cherche ardemment un numéro 9. Trois noms se détachent du lot : Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani. Le piste menant au Nigérian, jugé trop cher, prend du plomb dans l’aile. Celle menant à l’Anglais est floue et s’estompe. C’est finalement Kolo Muani qui s’érige en piste favorite du PSG. L’enveloppe pour la deuxième phase du mercato est vraisemblablement conséquente toujours selon L’Equipe, et le board parisien devra construire en adéquation avec l’arrivée de Luis Enrique. Notons également que le flou qui règne au tour du dossier Mbappé pourrait absolument tout changer quant au mercato offensif parisien. Paris dispose donc de deux mois pleins pour finaliser ses arrivées et renforcer au mieux l’équipe à l’aube de la saison 23/24.