Le PSG entre dans l’histoire de la Ligue des champions

Après son succès éclatant sur la pelouse de Villarreal (6-0), le PSG a une nouvelle fois marqué les esprits en établissant un nouveau record en Ligue des champions.

Le PSG confirme semaine après semaine sa domination sur la scène européenne. Après le Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) et le FC Barcelone (4-2), Villarreal a, à son tour, été ajouté au tableau de chasse des Parisiens. Le Sous-marin jaune a coulé à domicile, s’inclinant lourdement (0-6). Surtout, les joueurs de Luis Enrique avaient tué tout suspense en inscrivant quatre buts en seulement 16 minutes et 2 secondes.

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Un nouveau record à venir face à l’AS Roma ?

Avec cette performance, le PSG établit un nouveau record en Ligue des champions. Le précédent record appartenait au Real Madrid, qui avait inscrit quatre buts en 20 minutes face au Dinamo Zagreb en 2011. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont également établi un autre record dans la compétition. Avec déjà 20 buts marqués, le club parisien devient la première équipe à atteindre un tel total en quatre matchs de Ligue des champions.

L’équipe de Luis Enrique a aussi égalé un record d’un club français en Ligue des champions. Invaincu depuis 14 matchs dans la compétition, le PSG a égalé le vieux record d’invincibilité de l’Olympique Lyonnais entre 2004 et 2006. Ce record pourrait donc tomber lors de la réception de l’AS Roma, le 25 novembre prochain. Enfin, le double champion d’Europe est devenu le deuxième club à battre une formation espagnole avec six buts d’écart, après la large victoire du Bayern Munich contre le FC Barcelone (8-2) en 2020.

16:02 – Le Paris Saint-Germain vient d’établir le record de l’équipe la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions (16 minutes et 2 secondes). Survol. https://t.co/9XDC7SHs7B — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2026

😮 Paris Saint-Germain’s 20 goals are the most any club has scored in their first four Champions League games… #UCL https://t.co/NwhMDT8xQA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026