Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Désiré Doué. Mais il n’est pas seul dans ce dossier puisque le Bayern veut aussi s’offrir les services du joueur de Rennes. Le PSG espère conclure le deal pour moins de 60 millions d’euros.

Depuis le mercato estival 2023, le PSG souhaite s’offrir des jeunes pépites françaises à fort potentiel. Cela a été le cas il y a un an avec Bradley Barcola. Lors de ce mercato estival 2024, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Désiré Doué. Auteur d’une bonne saison sous le maillot du Stade Rennais, l’international espoirs français (19 ans), attise les convoitises des plus grands clubs européens. S’il était dans le viseur de Chelsea, Arsenal et Tottenham, il semblerait que son avenir se joue entre le PSG et le Bayern Munich. Actuellement aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Désiré Doué n’a pas encore fait de choix sur son avenir.

A voir aussi : Mercato : Différents sons de cloche sur la décision de Désiré Doué

Nasser al-Khelaïfi a parlé avec Désiré Doué

Ce samedi soir, Ben Jacobs fait un point sur ce dossier. Selon le journaliste anglais spécialiste du mercato, la tactique du PSG dans le dossier Désiré Doué ne consiste pas simplement de surenchérir sur les offres du Bayern Munich. Ben Jacobs explique que des sources proches des Rouge & Bleu indiquent que le PSG n’a pas fait une offre supérieure à celle du club allemand à Rennes. Les dirigeants parisiens espèrent conclure le transfert pour moins de 60 millions d’euros. Ben Jacobs indique également que Nasser al-Khelaïfi aurait fait une offre à Désiré Doué, soulignant son importance et la volonté du PSG de construire un noyau de jeunes joueurs français. Ben Jacobs conclut en expliquant que le PSG et le Bayern Munich attendent le choix de Désiré Doué pour son futur club. Le journaliste anglais évoque aussi un autre dossier chaud du mercato parisien, celui menant à Joao Neves. Il explique que le PSG est convaincu que l’international portugais rejoindra également le club. Il est une priorité absolue.