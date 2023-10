Le PSG espère toujours prolonger Kylian Mbappé

En fin de contrat en juin, l’avenir de Kylian Mbappé est encore flou. Mais l’objectif du PSG est toujours de prolonger le bail de son numéro 7.

Après un été tumultueux avec un bras de fer avec la direction du PSG suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a finalement retrouvé le groupe parisien au début de la saison après quelques semaines dans le loft. Mais à ce jour, son avenir est toujours aussi flou et son contrat prend fin en juin prochain. De quoi permettre au Real Madrid de pouvoir négocier sans contrainte avec le joueur dès le mois de janvier. Pourtant, au PSG, la ligne de conduite reste la même. On souhaite prolonger le meilleur buteur de l’histoire du club, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

L’avenir de Mbappé décidé après le parcours du PSG en Ligue des champions

Après un été compliqué, la relation entre le PSG et le clan du joueur est beaucoup plus apaisée « et chaque partie se montre beaucoup plus patiente depuis l’accord financier trouvé, basé sur l’idée que personne ne soit perdant, pour permettre à l’attaquant de retrouver les terrains début août », rapporte L’E. La formation parisienne espère toujours prolonger le numéro 7 aux mêmes conditions financières. Cependant, au club, personne ne s’attend à une décision de Kylian Mbappé avant la fin du parcours en Ligue des champions. « On assure être serein au PSG, quoi que décidera Mbappé. » Un état d’esprit qui tranche avec celui de cet été où le possible départ libre du joueur de 24 ans « effrayait les comptables du club. » Grâce à cette situation plus apaisée, Kylian Mbappé a pu laisser de côté les négociations sur son avenir depuis quelques semaines. L’objectif actuel du joueur est de retrouver son efficacité, lui qui traverse une période compliquée depuis quelques matches.