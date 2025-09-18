Le PSG Esports s’associe à Team Vitality pour la saison de EA FC

Outre son équipe première, le PSG compte une section féminine, une équipe de handball, une autre de judo et également une d’Esports. Ce jeudi, il a annoncé un partenariat avec la Team Vitality pour cette dernière.

Le PSG est un club omnisports. Il possède son équipe première, une section féminine, une équipe de handball, mais également une équipe de judo et une d’Esports. Ce jeudi, le club de la capitale a indiqué qu’il s’associait à la Team Vitality. Dans son communiqué, le club de la capitale explique : « Quand le meilleur de l’esport rencontre le meilleur du football, cela donne naissance à une collaboration d’envergure historique. Team Vitality et le Paris Saint-Germain Esports sont fiers d’annoncer une collaboration inédite et de long terme autour de la scène EA SPORTS FC, qui débutera dès la saison 2025-2026. »

Les deux clubs partagent un ancrage fort à la ville de Paris

Le PSG rappelle qu’il « a été le premier club de football à faire de l’Esports un axe stratégique et ambitieux. En s’associant à Team Vitality, il franchit une nouvelle étape significative. Unis par une ambition commune de performance et une stratégie d’internationalisation affirmée, les deux clubs partagent également un ancrage fort à la ville de Paris. Cette alliance marque une étape majeure dans une année 2025 déjà historique pour les deux institutions. Ensemble, Team Vitality et le Paris Saint-Germain entendent viser l’excellence, continuer à repousser les frontières de leurs disciplines respectives et incarner des marques premium sur la scène mondiale. Paris n’a jamais été aussi magique ! » L’équipe PSG Vitality est fière d’annoncer la prolongation des jeunes talents, Ilian Bouchi et Brice Masson, pour une nouvelle saison. Cette année, le duo français aura le privilège d’évoluer sous les couleurs du maillot iconique du Paris Saint-Germain Esports. Ils seront à nouveau accompagnés par Johann « ManiiKa » Simon, entraîneur principal, pour les guider tout au long de cette nouvelle saison placée sous le signe de l’ambition, conclut le PSG.