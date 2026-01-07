Le PSG est arrivé au Koweït pour disputer le Trophée des champions

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Les Parisiens ont atterri au Koweït hier soir, à deux jours du Classico.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le PSG s’est qualifié pour le Trophée des champions. Ayant remporté les deux compétitions domestiques, le club de la capitale devait affronter son dauphin en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 en Ligue 1, Marseille, lors de ce Trophée des champions 2025. Comme depuis 2009, la LFP a décidé de délocaliser cette rencontre à l’étranger. Cette édition 2025 se déroulera au Koweït demain soir. Alors que les Marseillais se sont rendus dans le pays lundi, le PSG a attendu mardi pour venir au Koweït.

À lire aussi : Trophée des Champions : Le Koweït sort le grand jeu pour accueillir le Classique PSG-OM

La conférence de presse à partir de 16 heures

Après un dernier entraînement au Campus PSG, les joueurs de Luis Enrique ont décollé pour le Koweït hier après-midi. Les Parisiens sont arrivés au Koweït en fin de soirée (23 heures heure locale, 21 heures en France) pour commencer la préparation de ce Trophée des Champions contre Marseille. Marquinhos et Luis Enrique se présenteront ce mercredi après-midi en conférence de presse à partir de (16 heures en France). Dans la foulée de la conférence de presse, les joueurs parisiens découvriront la pelouse du stade Jaber al-Ahmad pour l’ultime entraînement ouvert intégralement aux médias (17 heures en France).