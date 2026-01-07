Vitinha
Image : PSG.fr

Le PSG est arrivé au Koweït pour disputer le Trophée des champions

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 janvier 2026

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Les Parisiens ont atterri au Koweït hier soir, à deux jours du Classico. 

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le PSG s’est qualifié pour le Trophée des champions. Ayant remporté les deux compétitions domestiques, le club de la capitale devait affronter son dauphin en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 en Ligue 1, Marseille, lors de ce Trophée des champions 2025. Comme depuis 2009, la LFP a décidé de délocaliser cette rencontre à l’étranger. Cette édition 2025 se déroulera au Koweït demain soir. Alors que les Marseillais se sont rendus dans le pays lundi, le PSG a attendu mardi pour venir au Koweït.

Trophée des Champions : Le Koweït sort le grand jeu pour accueillir le Classique PSG-OM
canalsupporters.com

La conférence de presse à partir de 16 heures

Après un dernier entraînement au Campus PSG, les joueurs de Luis Enrique ont décollé pour le Koweït hier après-midi. Les Parisiens sont arrivés au Koweït en fin de soirée (23 heures heure locale, 21 heures en France) pour commencer la préparation de ce Trophée des Champions contre Marseille. Marquinhos et Luis Enrique se présenteront ce mercredi après-midi en conférence de presse à partir de (16 heures en France). Dans la foulée de la conférence de presse, les joueurs parisiens découvriront la pelouse du stade Jaber al-Ahmad pour l’ultime entraînement ouvert intégralement aux médias (17 heures en France).

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 janvier 2026

Articles similaires

Kvara

Kvaratskhelia de retour dans le onze contre Marseille ? 

7 janvier 2026
Revue De Presse Psg

Revue de presse : Trophée des champions, Koweït…

7 janvier 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

6 janvier 2026
Bitshiabu

Anciens PSG – El Chadaille Bitshiabu de retour en Ligue 1 ?

6 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page