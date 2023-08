Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir tranché définitivement au sujet de son milieu de terrain Marco Verratti. Selon Fabrice Hawkins, l’Italien n’a pas participé aux photos officielles de la LFP et a été informé par Luis Enrique et Luis Campos que Paris ne compterait pas sur lui pour cette saison. En revanche, Fabrizio Romano indique le PSG ne cédera que Marco Verratti selon ses conditions.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Marco Verratti. Alors que l’incertitude planait quant à son départ en Arabie Saoudite, les planètes semblent désormais s’aligner pour que l’Italien quitte le club de la capitale. Selon Fabrice Hawkins, le PSG aurait fait son choix et indiqué à l’ancien de Pescara qu’il ne ferait plus partie des plans du club. Verratti n’a pas participé aux photos officielles de la LFP et s’est entraîné à l’écart du groupe, en salle. Un choix fort de la part de Nasser Al Khelaïfi et des dirigeants parisiens, qui ont donc décidé d’appuyer sur le bouton rouge et d’opérer un virage drastique vers une période de transition : vendre les piliers (Verratti, Neymar, Mbappé) et miser sur l’avenir en tablant sur des jeunes à fort potentiel (G.Ramos, Kang In Lee, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Warren Zaïre Emery, Vitinha, Nuno Mendes…).

❗️Luis Enrique et Luis Campos ont reçu plusieurs joueurs ce matin au Campus PSG

➡️Verratti, Neymar, Ekitike, Bernat et Sanches

🔹Ils ne comptent pas sur eux

🔹Ces joueurs n’ont pas participé aux photos officielles de la LFP

🔹Neymar et Verratti se sont entrainés en salle — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 9, 2023

Une volonté qui se traduit aussi dans les pistes évoquées, entre Randal Kolo Muani, Bradley Barcola ou encore Gabri Veiga. Le PSG souhaite probablement évincer tous les éléments problématiques, ou autrefois problématiques, afin de mettre en place une structure établie où l’atmosphère est saine, constituée de joueurs motivés, concernés par le projet et prêts à tout donner pour l’institution que le club souhaite installer. Le départ de Marco Verratti en est le symbole. Car Marco Verratti caractérise parfaitement l’échec du projet QSI de 2011 à aujourd’hui : ô combien prometteur, rempli de hauts et de bas, marqué par les excès et l’éternelle impression que jamais, le potentiel n’a été exploité dans son intégralité. Le PSG a décidé de tourner la page, pour ouvrir un nouveau chapitre, probablement plus rationnel.

En revanche, en dépit des intentions du club et celles de Verratti de céder aux sirènes saoudiennes, Paris n’est pas prêt à tout pour se séparer du deuxième joueur le plus capé du club. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano indique que malgré l’augmentation de l’offre d’Al Hilal, les conditions ne conviennent pas à Nasser Al-Khelaïfi. Ainsi, le Paris Saint-Germain est prêt à tourner la page et se séparer de son milieu phare, mais pas quoi qu’il en coûte. Le club a des exigences et tant qu’elles ne seront pas satisfaites, Marco Verratti ne rejoindra pas le championnat saoudien.

Despite Al Hilal improved proposal up to €45m fee, Nasser Al Khelaifi remains on his position: no intention to sell Marco Verratti at current conditions. 🔴🔵🇮🇹



Verratti agreed terms as he wants Saudi move but still no breakthrough between clubs. pic.twitter.com/9IUVcjEf2Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

En somme, l’enseignement à tirer est donc que le PSG laisse la porte ouverte à un départ de Marco Verratti, mais pas à n’importe quel prix. La fin d’une ère au Paris Saint-Germain, surtout, le début de décisions fortes qui marquent la création d’une véritable institution. Le PSG appuie-t-il sur le bouton rouge et amorce-t-il définitivement une période de reconstruction ? Même si Paris reste ferme sur ses conditions, le simple fait d’être ouvert aux ventes de Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappé tendent vers la transition. À trois jours de l’ouverture du championnat, le flou règne au Paris Saint-Germain.