Le PSG multiplie les pistes pour renforcer son attaque. En ce qui concerne le poste d’ailier, le club de la capitale aurait ciblé Nico Williams. Les Rouge & Bleu auraient accéléré dans ce dossier ce samedi.

Le PSG compte se renforcer dans tous les postes lors de ce mercato estival. Pour remplacer Kylian Mbappé, plusieurs noms ont été avancés ces dernières semaines (Rafael Leao, Kingsley Coman, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Nico Williams). Auteur d’un très bon Euro avec l’Espagne, Nico Williams attise les convoitises du PSG et du FC Barcelone. Si dans ce dossier, le club espagnol serait en avance, le club de la capitale aimerait souffler le joueur au Barça.

A voir aussi : Mercato – Le PSG bien dans la course pour Nico Williams

Fortement apprécié par Luis Campos et Luis Enrique

Selon les informations de AS, le PSG aurait intensifié son intérêt pour Nico Williams ces dernières heures. Le joueur de l’Athletic Club (22 ans) est fortement apprécié par Luis Campos et Luis Enrique, qui l’avait lancé en équipe nationale espagnole. Le quotidien sportif ibérique indique que le PSG considère Nico Williams comme un profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé. « Il réunit toutes les conditions pour exploser dans une équipe jeune et un projet dans lequel il serait le titulaire incontesté », avance AS. Le quotidien sportif assure que le PSG est conscient de la concurrence qui l’attend dans ce dossier avec le FC Barcelone. Mais les dirigeants parisiens veulent tout faire pour coiffer les Barcelonais au poteau. Sa clause libératoire, 58 millions d’euros, n’est pas un frein pour le PSG, conclut AS.