Le PSG et Achraf Hakimi rendent hommage aux victimes de l’accident ferroviaire de Tolède

Ce mercredi, un tragique accident ferroviaire a eu lieu à Tolède en Espagne. Le PSG et Achraf Hakimi ont tenu à rendre hommage aux victimes de cette tragédie.

L’Espagne est en deuil. Ce mercredi, deux trains sont entrés en collision près de Tolède. La tragédie a fait une quarantaine de morts. Un accident qui a rappelé de mauvais souvenirs aux Espagnols, eux qui avaient déjà connu un autre accident de train mortel il y a un peu plus d’un an. Sur son compte X en version espagnole, le PSG a tenu à rendre hommage aux victimes de cette stratégie.

« Le Paris Saint-Germain exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’accident ferroviaire tragique survenu à Tolède »

« Le Paris Saint-Germain exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’accident ferroviaire tragique survenu à Tolède. Nos pensées vont également à toutes les personnes blessées, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. » Achraf Hakimi, qui est né en Espagne, a aussi rendu hommage aux victimes. « Mes condoléances aux familles des victimes de l’horrible accident de train de Tolède. Et un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées. »