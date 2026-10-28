Achraf Hakimi

Le PSG et Achraf Hakimi rendent hommage aux victimes de l’accident ferroviaire de Tolède

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 octobre 2026

Ce mercredi, un tragique accident ferroviaire a eu lieu à Tolède en Espagne. Le PSG et Achraf Hakimi ont tenu à rendre hommage aux victimes de cette tragédie.

L’Espagne est en deuil. Ce mercredi, deux trains sont entrés en collision près de Tolède. La tragédie a fait une quarantaine de morts. Un accident qui a rappelé de mauvais souvenirs aux Espagnols, eux qui avaient déjà connu un autre accident de train mortel il y a un peu plus d’un an. Sur son compte X en version espagnole, le PSG a tenu à rendre hommage aux victimes de cette stratégie. 

« Le Paris Saint-Germain exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’accident ferroviaire tragique survenu à Tolède »

« Le Paris Saint-Germain exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’accident ferroviaire tragique survenu à Tolède. Nos pensées vont également à toutes les personnes blessées, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. » Achraf Hakimi, qui est né en Espagne, a aussi rendu hommage aux victimes. « Mes condoléances aux familles des victimes de l’horrible accident de train de Tolède. Et un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 octobre 2026

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