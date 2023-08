Le PSG et Al Arabi proches d’un accord pour Verratti

L’avenir de Marco Verratti semble s’écrire loin du PSG à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Et l’Italien pourrait poursuivre sa carrière au Qatar.

Onze ans après son arrivée, l’histoire d’amour entre Marco Verratti et le PSG est proche de sa fin. Lors d’une réunion organisée le 9 août dernier, Luis Campos et Luis Enrique ont signifié à plusieurs joueurs, dont Marco Verratti, que leur futur devait s’écrire loin de la capitale française. Pas convoqué par le technicien espagnol lors des trois premières journées de Ligue 1, l’ancien de Pescara est proche d’un départ à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Aujourd’hui, « pour la première fois depuis le début du mercato, la tendance forte est à un départ de l’international italien », rapporte même RMC Sport.

À voir aussi : Première offre officielle d’Al-Arabi au PSG pour Verratti

Verratti ne se voit pas rester dans un club où il n’est plus désiré

Même si certains membres influents du vestiaire étaient prêts à plaider la cause de l’Italien en mettant en avant son apport sur le terrain, le club parisien n’a pas changé sa ligne de conduite concernant son milieu de terrain. Toujours selon RMC, « Marco Verratti s’est même vu répéter ces derniers jours qu’il ne faisait pas partie des plans du PSG cette saison. » Le champion d’Europe 2021 a bien saisi le message et ne se voit pas rester dans un club où il ne se sent plus désiré, malgré un contrat qui court jusqu’en 2026. Marco Verratti est donc aussi ouvert à un départ du PSG et il pourrait bien rebondir au Qatar. En effet, ces derniers jours, Al Arabi fait le forcing pour convaincre le joueur de rejoindre la Qatar Stars League. Et récemment, le club basé à Doha a fait une offre ferme aux Rouge & Bleu. « Les deux clubs sont très proches d’un accord autour d’une indemnité de 45 millions d’euros, bonus compris », rapporte le média sportif. Le numéro 6 du PSG a les cartes en main et s’il donne son feu vert, ce dossier devrait rapidement se conclure.