Le PSG et Galtier sur le point de trouver un accord pour son départ ?

Depuis plusieurs jours, Christophe Galtier sait qu’il ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais les deux parties seraient proches de trouver un accord pour la résiliation du contrat du coach.

Après des débuts tonitruants, le PSG de Christophe Galtier a vite perdu de pied et proposé des performances indignes de son statut. Même s’il a remporté le onzième titre de champion de France, qui fait du club de la capitale le plus titré de l’histoire de la Ligue 1, le coach parisien a très vite perdu de l’estime avec la façon de jouer de son équipe, les éliminations en huitièmes de finale de Coupe de France – contre l’ennemi juré marseillais – et en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, où les Parisiens n’ont pas marqué un seul but lors de la double confrontation. Il y a aussi les 10 défaites en 2023, dont quatre au Parc des Princes en Ligue 1, du jamais vu sous QSI. À l’issue de l’obtention du titre, il estimait mériter une deuxième saison au PSG. Ce n’est pas l’avis de ses dirigeants.

En contact avec Naples depuis une semaine

Depuis plusieurs jours, les décideurs du PSG ont fait savoir à Christophe Galtier qu’il ne sera plus l’entraîneur des champions de France la saison prochaine, même s’il avait un contrat jusqu’en juin 2024.Si son départ n’a pas été officialisé, c’est en raison des discussions entre les deux parties sur les modalités de ce renvoi. On parle d’une indemnité de six millions d’euros pour l’ancien coach niçois. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Galtier seraient sur le point de parvenir à un accord sur la résiliation du contrat, le processus de règlement étant en cours. Le spécialiste du mercato conclut en expliquant que Naples est en contact avec Christophe Galtier depuis la semaine dernière. Il est l’une des options les plus concrètes pour devenir le prochain coach du Napoli. De son côté, Il Mattino explique que Christophe Galtier est toujours plus proche de rejoindre le champion d’Italie. Le quotidien napolitain explique qu’il pourrait toucher un salaire de cinq millions d’euros par an. Son agent aurait fait savoir que le futur ex-coach du PSG aurait aussi des propositions du Qatar et de Premier League.