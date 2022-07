[MAJ] Des discussions PSG-AS Roma pour Wijnaldum

Georginio Wijnaldum est l’un des joueurs dont le PSG veut se séparer. L’international néerlandais n’a pas été convoqué pour la tournée au Japon. Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, le milieu de terrain (31 ans) n’a jamais réussi à s’imposer sur le terrain. Afin de s’assurer une place dans la liste des Pays-Bas, l’ancien de Liverpool souhaite quitter les Rouge & Bleu.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Georginio Wijnaldum ont pris la décision commune de se séparer cet été. L’objectif des deux est désormais de trouver un nouveau club à l’ancien du PSV le plus rapidement possible. Selon le journaliste spécialiste du mercato, le club de la capitale ne s’opposera à un prêt de son numéro 18. L’AS Roma est bien intéressé mais n’a pas encore fait d’offre. Pour rappel, la presse italienne indiquait hier que le club entraîné par José Mourinho serait prêt à proposer un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros pour Wijnaldum alors que le PSG préférerait un prêt avec obligation d’achat.

[MAJ 10h30]Selon les informations de RMC Sport, le PSG et l’AS Roma sont en discussions pour Georginio Wijnaldum. « La possibilité d’un prêt est étudiée. » Mais l’opération s’annonce complexe assure le média sportif en raison du salaire de l’international néerlandais (9 millions d’euros). Une situation semblable à celle du dossier Mauro Icardi, lui convoité par Monza.

Paris Saint-Germain and Gini Wijnaldum have decided to part ways this summer, confirmed. Work in progress to find new club as soon as possible, PSG are prepared to loan him out in the next days or weeks. 🚨🇳🇱 #PSG

AS Roma, really interested – but no official bid yet. pic.twitter.com/x24KfanfI1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022