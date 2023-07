Le PSG et Kylian Mbappé se rendent coups pour coups

Depuis le 12 juin et la divulgation de la lettre de Kylian Mbappé adressée au club, le PSG et son joueur sont rentrés dans un vrai combat de boxe interposé. Désireux de rester au sein du club de la capitale, l’attaquant français ne souhaite pas pour autant prolonger. Ce comportement ne ravit pas l’émir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi. Le Parisien décrit le conflit dans ses colonnes.

Un conflit intense depuis le présentation de Luis Enrique

Si tout va bien, Kylian Mbappé devrait être faire son retour au « Campus PSG » ce 17 juillet. Mais en une semaine, il s’en passe des choses. Le conflit est tel qu’on est amené à se demander si le joueur de 24 ans participera au stage au Japon du 22 juillet au 2 août. Le club avait d’ailleurs regretté « que la réception de ce courrier (du 12 juin) ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à son image et au bon déroulement des discussions avec le club ».

C’est Le Parisien qui l’avance, les coups tordus se multiplient entre les deux parties depuis la présentation de Luis Enrique le 5 juillet. Le PSG a par ailleurs rendu public – auprès de différents médias – une lettre en réponse au joueur le 10 juillet. Les conditions salariales du joueur ne « peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une cession future ou d’une continuité au-delà du 30 juin 2024, comme cela était convenu entre nous », avait rétorqué le club de la capitale. Le média français ajoute que le club tente de mettre la pression sur le joueur afin de lui forcer à prendre une décision. Dans toute cette histoire, c’est évidemment le Real Madrid qui en profite. Le club espagnol sait qu’il faudra patienter en janvier pour 2024 pour enrôler la star française. À cette date, l’attaquant pourra s’engager gratuitement avec l’écurie de son choix.

À voir aussi : De Laurentiis attend une « proposition plus qu’indécente » pour laisser partir Osimhen