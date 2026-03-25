Le PSG et la Mairie de Paris vont entrer en discussions approfondies pour le Parc

Emmanuel Grégoire a été élu maire de Paris. Une élection qui pourrait rabattre les cartes pour la vente du Parc. Les deux parties vont entrer en discussions approfondies prochainement.

Lors de la campagne des élections à la mairie de Paris, le Parc des Princes a été l’un des sujets pour les candidats. Les deux principaux favoris, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, étaient favorables à la vente de l’enceinte. Le premier cité a remporté les élections et cela pourrait avoir une incidence sur le projet de vente du Parc des Princes au PSG. L’Equipe indique que cette élection relance concrètement la possibilité de voir le Paris Saint-Germain acheter le Parc des Princes, et donc y rester. Dans la foulée de la victoire d’Emmanuel Grégoire, la révélation d’un message de félicitations adressé par Nasser al-Khelaïfi a alimenté l’idée d’un début de rapprochement.

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L’élection d’Emmanuel Grégoire a été bien accueillie au PSG

Si l’élection de Grégoire a été bien accueillie au PSG, il est trop tôt pour interpréter cet échange. En effet, le club de la capitale a félicité les maires réélus des communes avec lesquelles il est aussi en contact, comme Massy, Poissy ou Saint-Germain-en-Laye. Et des discussions informelles avaient déjà eu lieu avec le camp d’Emmanuel Grégoire lors de la campagne, à la suite de ses propositions, assure le quotidien sportif. « Le PSG n’avait jamais totalement renoncé au Parc, même s’il disait le contraire dans les médias. Il avait espoir que le successeur d’Anne Hidalgo soit favorable à la cession. Mais il risque de se retrouver face à un dilemme : son cœur le fait pencher pour Paris et le business l’encourage à partir ailleurs« , confie un fin connaisseur du dossier auprès de L’Equipe. Hors de Paris, le club travaille à des projets d’urbanisme plus diversifiés et complexes (commerces, salle polyvalente, loisirs, logements) que s’il reste dans le XVIe arrondissement. Les propositions d’Emmanuel Grégoire de lui consentir, sous une forme juridique à arrêter, le quartier autour du stade Géo-André, de la station Total et de son parking lui suffiront-ils pour aménager son « PSG Land », un terme qu’il n’aime pas ? Les deux parties vont entrer en discussions approfondies pour avancer sur le projet. Pour Massy et Poissy, le PSG avait annoncé vouloir trancher à l’automne 2026. Il se pourrait bien, avec le retour du dossier parisien dans la danse, que ce timing ne soit pas tenu, conclut le quotidien sportif.



















