Le PSG et la Real Sociedad finalisent le deal autour de Soler

À trois jours de la fin du mercato, le PSG est sur le point de trouver un point de chute à Carlos Soler. Un accord est proche avec la Real Sociedad.

Le PSG est proche de trouver une porte de sortie à un de ses indésirables, Carlos Soler. Revenu d’un prêt non fructueux à West Ham, l’international espagnol, qui avait encore deux ans de contrat avec les Rouge & Bleu, s’entraînait avec l’équipe Espoirs le temps de se trouver une porte de sortie. L’ancien valencian a été associé à plusieurs clubs, que ce soit en Espagne, en Angleterre, mais également aux Pays-Bas. Il devrait finalement prendre la direction de la Liga lors de la fin de ce mercato.

Le PSG aura un très gros pourcentage sur un futur transfert

En effet, le média basque El Diario Vasco, proche de la Real Sociedad, confirme que le PSG et la Real Sociedad sont proches de trouver un accord pour le transfert définitif de Carlos Soler. Le club basque devrait s’offrir 50 % des droits du joueur pour un montant de 7 millions d’euros, bonus compris. Dans ce deal, le PSG obtiendrait 50 % sur une future vente du milieu offensif. Carlos Soler signerait un contrat de quatre ans avec une année supplémentaire en option alors que la Real Sociedad prendrait en charge l’intégralité de son salaire, avance El Diario Vasco. Ce dernier explique que malgré certaines rumeurs, Carlos Soler n’était pas en Espagne hier en attente de passer sa visite médicale. De son côté, Carlos Soler souhaitait revenir en Liga lors de cette période de mercato et estimerait que le projet de la Real Sociedad est le bon pour lui, son jeu s’intégrant parfaitement au football pratiqué par le club basque.