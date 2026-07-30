Le PSG et lAS Monaco tombent d’accord, Maghnes Akliouche arrive

Après une très longue attente, le PSG et Monaco ont enfin trouvé un terrain d’entente pour Maghnes Akliouche. Le joueur de 24 ans sera la troisième recrue parisienne sur ce mercato.

La cinquième fois aura été la bonne. Au cours des dernières semaines, le Paris Saint-Germain a envoyé plusieurs offres à Monaco pour Maghnes Akliouche. Mais depuis le départ, le club du rocher est assez clair sur la valorisation du joueur de 24 ans, à savoir 50 millions d’euros. Somme que Luis Campos a finalement posée sur la table pour boucler le deal.

Accord PSG – Monaco pour Akliouche

Cette fois, on y est. Comme annoncé par L’Équipe, la dernière proposition du PSG pour Maghnes Akliouche a bel et bien été acceptée par le board monégasque. Désormais, il ne reste que de petits détails à réglés avant d’entériner ce transfert qui devrait dépasser les 50 millions d’euros en comptant les bonus. À Paris, le natif de Tremblay-en-France signera un contrat de cinq ans et sera la troisième recrue après Longoni et Digne.

Le Parisien confirment ces informations, tout en précisant que Luis Enrique se réjouit de cette arrivée. Le coach espagnol apprécie notamment la polyvalence de Maghnes Akliouche, mais surtout sa capacité à évoluer dans les petits espaces. Une arme supplémentaire pour son attaque en somme.