[MAJ] Le PSG et le Bayern en négociations avancées pour Hernandez

Le nom de Lucas Hernandez revient avec insistance du côté du PSG ces dernières semaines. Le club de la capitale serait proche de s’offrir les services de l’international français.

Avec le départ de Sergio Ramos et l’absence de Presnel Kimpembe pour le début de la saison 2023-2024, le PSG compte se renforcer au poste de défenseur central lors de ce mercato estival. Même avec l’arrivée de Milan Skriniar, le club de la capitale compte encore recruter à ce poste. Et la piste prioritaire se nomme Lucas Hernandez. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat et qu’il souhaitait quitter le champion d’Allemagne cet été avec une destination en tête, le PSG. Ces derniers jours, les informations étaient contradictoires sur ce sujet. Un coup on l’annonçait proche du PSG, puis on disait que les négociations n’étaient pas si avancées que ça entre les deux clubs.

Accord tout proche entre le PSG et le Bayern

Ces dernières heures, la Cadena Ser indiquait que Lucas Hernandez était tout proche de rejoindre le PSG. En effet, la seule chose qui manque serait la visite médicale avance la radio hispanique. Le joueur est d’accord avec le PSG depuis plusieurs jours et les deux clubs auraient en effet trouvé un accord pour un transfert de l’international français et aimeraient que ce dossier soit clôturé le plus rapidement possible. La SER ne dévoile pas le montant du transfert de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG est tout proche de faire signer Lucas Hernandez. Les pourparlers progressent vers les phases finales entre les clubs et l’accord est proche d’être trouvé avec le Bayern Munich. « Les derniers détails seront bientôt discutés puis complétés. » Le spécialiste du mercato confirme que Lucas Hernandez a trouvé un accord avec le PSG pour son futur contrat, et qu’il ne souhaite rejoindre qu’un seul club, le PSG.

[MAJ : 10h20] Selon les informations de Foot Mercato, les négociations du PSG avec le Bayern Munich au sujet de Lucas Hernandez sont à un stade très avancé. Du côté du joueur, il est conquis depuis longtemps par une arrivée au PSG. Il attend juste que les deux clubs se mettent d’accord sur un transfert.

[MAJ : 11h20] D’après Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain est optimiste sur le recrutement de Lucas Hernandez. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que les derniers détails ne soient réglés.