Le PSG et le Bayern Munich au coude à coude sur le mercato

Le PSG aurait intensifié son forcing dans le dossier Randal Kolo Muani. Un dossier dans lequel le Bayern pourrait faire un retour fracassant face aux difficultés rencontrées avec Tottenham pour Harry Kane.

Depuis plusieurs semaines, on annonce un jeu de chaises musicales sur le mercato en ce qui concerne les avant-centres. Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani, Harry Kane… Ils devaient tous dynamiter le marché. Reste que, pour l’heure, aucun n’a changé de club. La situation est donc au point-mort dans nombre de dossiers chauds.

Kolo Muani – Harry Kane, le PSG et le Bayern encore à la lutte ?

Le PSG devrait bientôt accueillir Gonçalo Ramos en provenance du SL Benfica et piste de très près Randal Kolo Muani. Ce dernier, qui a apparemment stipulé à ses dirigeants ses envies d’ailleurs, se trouverait en pourparlers avec le club de la capitale. Le Bayern, de son côté, travaille d’arrache-pied dans l’optique d’entériner la venue d’Harry Kane. Néanmoins, Tottenham, son président Daniel Levy au premier plan, mène la vie dure à l’entité allemande malgré la situation contractuelle du buteur anglais. À tel point que celle-ci aurait posé un ultimatum sur la table et ce, avec une offre jugée comme finale à la clé, confirme ce vendredi soir The Independent.

Cette offre, d’un montant de 100 millions d’euros, serait la dernière du Bayern Munich car jugée comme plus que raisonnable. Une réponse serait ainsi attendue avant ce soir minuit. Si elle ne vient pas ou si elle est négative, cette source nous précise, comme d’autres avant elle, que le Bayern annoncera alors sa sortie des négociations. Reste à savoir si ces menaces seront mises à exécution. Miguel Delaney, le rédacteur en chef du média britannique, ajoute que Daniel Levy n’apprécierait pas vraiment ces méthodes. Quoi qu’il en soit, ce dossier pourrait donc être arrivé à un véritable tournant. En cas d’échec, le club munichois pourrait d’ailleurs se rabattre sur Randal Kolo Muani, une option déjà étudiée dans le passé.

Qu’on se le dise, le PSG et le Bayern ne risquent pas de se lâcher de sitôt d’ici à la fin du mercato.