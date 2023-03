Le PSG et le difficile dossier Victor Osimhen

Victor Osimhen se place comme l’une des pistes privilégiées par le PSG afin de renforcer son attaque en vue de la saison prochaine. Problème, le canonnier du SSC Napoli est particulièrement convoité et notamment en Premier League.

Le futur mercato du PSG est encore quelque peu indécis. Plusieurs options ont d’ores et déjà bien évidemment émergé. Néanmoins, la marge de manœuvre financière du club de la capitale est une vraie problématique. Luis Campos, qui se pencherait notamment sur le marché des jeunes pousses, viserait également des joueurs bien plus confirmés. Et parmi ceux-ci, on retrouve un certain Victor Osimhen.

Le Napoli réclame une fortune pour Victor Osimhen

C’est peu dire que Victor Osimhen flambe du côté du Napoli cette saison. L’avant-centre nigérian de 24 ans empile les buts comme des perles en terre napolitaine. Rien d’étonnant donc à voir l’ancien lillois être courtisé de toutes parts. Fabrizio Romano confirme ce jour que le PSG est très chaud sur ce dossier. Mais la concurrence s’annonce très rude, comme déjà stipulé sur notre site. En effet, le journaliste explique que la Premier League, et particulièrement Chelsea, serait prête à dégainer une fois le mercato estival lancé. Le but des Blues serait somme toute assez simple : associer Victor Osimhen et Christopher Nkunku pour une attaque détonante la saison prochaine. En outre, la Gazzetta dello Sport précise également les intentions du Napoli dans ses colonnes ce jour. Aurélio de Laurentiis attendrait ainsi pas moins de 150 millions d’euros pour céder un élément recruter pour la coquette somme de 80 millions d’euros en provenance du LOSC il y a moins de trois ans de cela. De quoi mettre définitivement hors course le PSG ?