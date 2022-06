Le PSG et Leonardo ont tenté de recruter Sadio Mané

Quel sera l’attaque du PSG pour la saison à venir ? Malgré quelques secousses avec Neymar Jr, le Brésilien pourrait une nouvelle fois former un trio offensif avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais derrière, les solutions se font rares suite au départ d’Angel Di Maria et le désir de se séparer de certains indésirables (Mauro Icardi et Julian Draxler). De plus, les deux joueurs prêtés – Pablo Sarabia (Sporting CP) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens) pourraient être « sacrifiés » pour amasser quelques liquidités. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont coché quelques noms pour renforcer leur secteur offensif et notamment ceux de Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitike (Stade de Reims). Mais un autre joueur était également dans le viseur de l’ancien directeur sportif parisien, Leonardo : Sadio Mané.

Le conseiller de Mané confirme l’intérêt du PSG et Leonardo

Invité sur le plateau de l’After Foot de RMC Sport, le conseiller de l’international sénégalais, Bacary Cissé, a confirmé que l’attaquant de 30 ans a été contacté par le PSG cette année. Cependant, le départ de Leonardo aurait mis fin aux discussions entre les différentes parties, comme l’a expliqué Bacary Cissé. « Oui, le PSG a bel et bien ‘attaqué’ Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts avec l’agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre », a déclaré le conseiller du champion d’Afrique 2022.

Après six années à Liverpool, Sadio Mané a finalement décidé de rejoindre le Bayern Munich contre un chèque estimé à 40M€ bonus compris. Un choix expliqué par le conseiller de l’international sénégalais. « Le Bayern est un club qu’on ne présente plus, il a présenté un projet sportif alléchant que personne ne peut refuser. Après avoir fait six ans à Liverpool, c’est plus alléchant d’aller jouer au Bayern, on fait face à un nouveau challenge sportif. Il a tout gagné avec Liverpool, tous les jours il se réveillait en voyant les mêmes têtes (…) Et financièrement, tout est relatif, mais aujourd’hui oui, Sadio fait partie des meilleurs salaires de la Bundesliga. »

Statistiques 2021-2022 de Sadio Mané*

Premier League : 34 matches disputés (2.825 minutes) – 16 buts et 4 passes décisives

: 34 matches disputés (2.825 minutes) – 16 buts et 4 passes décisives Ligue des Champions : 13 matches disputés (822 minutes) – 5 buts et 1 passe décisive

: 13 matches disputés (822 minutes) – 5 buts et 1 passe décisive FA Cup : 3 matches disputés (211 minutes) – 2 buts

: 3 matches disputés (211 minutes) – 2 buts EFL Cup : 1 match disputé (80 minutes)

*Source : Transfermarkt