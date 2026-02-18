Vitinha penalty

Le PSG et les penalties, un mal récurrent en Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Si le PSG est revenu de son déplacement en Principauté avec la victoire, il souffre toujours d’un mal récurrent sur ses penalties en Ligue des champions.

Dans un match à rebondissements, le PSG est parvenu à renverser l’AS Monaco (2-3) dans ce barrage aller de la Ligue des champions. Après une entame de match catastrophique, les joueurs de Luis Enrique ont pu compter sur un excellent Désiré Doué pour revenir à de leur déplacement avec une option pour la qualification avant le match retour à Paris le 25 février prochain.

Les pénaltys, un domaine à travailler pour le PSG

Un seul penalty transformé sur les cinq dernières tentatives

Mais depuis plusieurs mois, le PSG souffre d’un mal récurrent en Ligue des champions. Si le club parisien se montre performant lors des séances de tirs au but, il n’a pas la même efficacité lors des penaltys en match. En effet, mardi, Vitinha a vu son penalty être détourné par Philipp Köhn. Et le champion d’Europe n’est pas à son premier raté dans cet exercice. En effet, les joueurs parisiens ont seulement converti un seul de leur cinq derniers pénaltys dans la compétition (Vitinha face à Tottenham). Sinon Vitinha (Arsenal, AS Monaco), Bradley Barcola (Atalanta Bergame) et Ousmane Dembélé (Newcastle) ont été mis en échec dans cet exercice ces derniers mois, rappelle RMC Sport. Un mal qui concerne donc plusieurs tireurs différents et qu’il faudra corriger à l’avenir.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Articles similaires

Matvey Safonov Lucas Chevalier

Matvey Safonov évoque la concurrence avec Lucas Chevalier

18 février 2026
Minia

Talk CS – Monaco / PSG : Enfin le DÉCLIC attendu ?!

18 février 2026
Doué

Monaco / PSG – Marquinhos salue la performance de Désiré Doué

18 février 2026
Kvaratskhelia Dembélé

Monaco / PSG – Des doutes sur l’état physique de Kvaratskhelia ?

18 février 2026
Bouton retour en haut de la page