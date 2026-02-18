Le PSG et les penalties, un mal récurrent en Ligue des champions

Si le PSG est revenu de son déplacement en Principauté avec la victoire, il souffre toujours d’un mal récurrent sur ses penalties en Ligue des champions.

Dans un match à rebondissements, le PSG est parvenu à renverser l’AS Monaco (2-3) dans ce barrage aller de la Ligue des champions. Après une entame de match catastrophique, les joueurs de Luis Enrique ont pu compter sur un excellent Désiré Doué pour revenir à de leur déplacement avec une option pour la qualification avant le match retour à Paris le 25 février prochain.

Un seul penalty transformé sur les cinq dernières tentatives

Mais depuis plusieurs mois, le PSG souffre d’un mal récurrent en Ligue des champions. Si le club parisien se montre performant lors des séances de tirs au but, il n’a pas la même efficacité lors des penaltys en match. En effet, mardi, Vitinha a vu son penalty être détourné par Philipp Köhn. Et le champion d’Europe n’est pas à son premier raté dans cet exercice. En effet, les joueurs parisiens ont seulement converti un seul de leur cinq derniers pénaltys dans la compétition (Vitinha face à Tottenham). Sinon Vitinha (Arsenal, AS Monaco), Bradley Barcola (Atalanta Bergame) et Ousmane Dembélé (Newcastle) ont été mis en échec dans cet exercice ces derniers mois, rappelle RMC Sport. Un mal qui concerne donc plusieurs tireurs différents et qu’il faudra corriger à l’avenir.

KÖHN REPOUSSE LE PÉNALTY DE VITINHA 😱



