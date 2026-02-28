Le PSG et les San Antonio Spurs s’associent lors de la Spurs Week Paris

Lors de la dernière présence de la NBA en France, le PSG avait noué un partenariat avec les San Antonio Spurs. Les deux équipes vont organiser des initiatives majeures lors de la Spurs Week Paris.

Il y a un peu plus d’un an, en marge des deux matches de NBA des San Antonio Spurs contre les Indiana Pacers délocalisés à Paris lors du mois de janvier, le PSG et la franchise américaine avaient noué un partenariat pour proposer des évènements autour de ces deux rencontres. Les deux équipes avaient expliqué que d’autres évènements seraient organisés en partenariat. Ce samedi, le PSG, dans un communiqué, a expliqué que le club de la capitale et les San Antonio Spurs organisent à Paris des initiatives majeures dédiées au leadership sportif.

A lire aussi : Victor Wembanyama : « Mon équipe, c’est le PSG »

Une relation étroite développée entre les deux clubs

« Les San Antonio Spurs et le Paris Saint-Germain (PSG) ont organisé hier deux événements consacrés au leadership sportif dans le cadre de l’initiative « Spurs Week Paris ». Les Spurs et le PSG ont d’abord tenu une session de formation exécutive destinée à leurs équipes dirigeantes, suivie de la deuxième édition parisienne du Spurs Community Leadership Institute (SCLI), réunissant un groupe diversifié de femmes françaises leaders dans le sport », indique le PSG dans son communiqué. « Cette collaboration transformative est le fruit de la relation étroite développée entre les deux clubs, tous deux reconnus comme des leaders dans la mondialisation du sport. Celle-ci a pris un nouvel élan en 2025 lorsque les Spurs ont participé aux NBA Paris Games. (…) Organisation internationale aux racines profondes à l’étranger, les Spurs ont continué à développer leur présence en France, sur et en dehors des terrains. Spurs Week Paris, une semaine d’activations physiques dédiées aux fans à travers la ville, illustre l’engagement constant des Spurs en faveur du développement mondial du basketball et du lien avec les fans du monde entier autour d’une passion commune pour le sport », conclut le PSG.





