Annoncé depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi devrait bien être un joueur du PSG pendant cinq ans. Selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato – Fabrizio Romano – les Rouge & Bleu et l’Inter s’occupent actuellement de régler les formalités administratives du futur transfert de l’international marocain (22 ans). Le contrat est en attente de signature. Après celui-ci paraphé, le PSG pourra officialiser la signature de l’ancien madrilène.

Dans son podcast, Here We Go, Fabrizio Romano a également expliqué que le dossier Gianluigi Donnarumma était bouclé et que c’est au PSG dorénavant de l’officialiser. Il confirme également que Nasser al-Khelaïfi travaille très dur dans le dossier de la prolongation de contrat Kylian Mbappé. Il n’y a toujours pas d’accord et l’avenir de l’international français se joue entre le PSG et le Real Madrid.