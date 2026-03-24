Le PSG et Nasser al-Khelaïfi ont félicité Emmanuel Grégoire

Dimanche, Emmanuel Grégoire a été élu maire de Paris. L’élu a reçu un message de félicitations de Nasser al-Khelaïfi. Un premier pas pour le réchauffement des relations entre la Mairie de Paris et le PSG ?

Les relations du PSG avec la mairie de Paris se sont dégradées au fil des années en raison du refus d’Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes au club de la capitale. Après douze ans à la tête de la ville de Paris, cette dernière ne s’est pas représentée. C’est finalement son ancien premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui a été élu dimanche devant Rachida Dati. Ce dernier est favorable à la vente du Parc des Princes. Cela pourrait ainsi réchauffer les relations entre le PSG et la mairie de Paris.

Prochainement invité au Parc des Princes

Selon les informations de la radio Ici Paris Île-de-France, le PSG et son président, Nasser al-Khelaïfi, ont envoyé un message de félicitations à Emmanuel Grégoire pour sa victoire lors des élections municipales de Paris. Le président du PSG a tenu à féliciter personnellement le futur maire de Paris, indique le média. Dans leur entretien téléphonique de quelques minutes, qu’une source proche du dossier qualifie « d’enthousiasmant », le président du PSG a annoncé à Emmanuel Grégoire qu’il serait prochainement son invité au Parc des Princes. Une initiative qui ressemble à une vraie première main tendue, puisque le club n’avait plus invité Anne Hidalgo depuis la brouille de novembre 2021, conclut Ici Paris Île-de-France.