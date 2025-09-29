Le PSG et Qatar Airways engagé pour Octobre Rose

Pour la quatrième année consécutive, le PSG et son partenaire majeur, Qatar Airways, réaffirment leur engagement solidaire en faveur d’Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Le club de la capitale déploie un dispositif ambitieux tout au long du mois pour promouvoir la prévention et le dépistage, des actions essentielles pour sauver des vies.

Un Signal Fort sur le Terrain : le Maillot Octobre Rose

Le point d’orgue de cette mobilisation se matérialisera sur les terrains. Les équipes du PSG (féminine, masculine et handball) porteront un maillot Home revisité, orné du célèbre ruban rose, symbole universel de la cause.

Un geste particulièrement marquant : le partenaire principal Qatar Airways cède exceptionnellement sa place sur le devant des maillots au profit de cet emblème. Un flocage spécifique, également rose, complétera cette tenue pour un message visible par des millions de supporters.

Les dates clés des matchs de mobilisation :

Samedi 4 octobre : L’équipe PSG Féminine de football affrontera Dijon.

L’équipe affrontera Dijon. Dimanche 12 octobre : L’équipe de Handball jouera contre Sélestat.

L’équipe de jouera contre Sélestat. Vendredi 17 octobre : L’équipe masculine de football accueillera Strasbourg au Parc des Princes.

Durant ces rencontres, les enceintes sportives du Club seront aux couleurs d’Octobre Rose, accompagnées d’actions de sensibilisation ciblées pour le public.

Soutenir la Recherche contre le Cancer du Sein par les Dons

La solidarité du Paris Saint-Germain se prolonge en boutique. Dès le 29 septembre, une gamme de produits dédiés sera mise en vente, incluant une écharpe et un tote bag siglés Octobre Rose. Les supporters auront également la possibilité de faire floquer le ruban rose sur leur propre maillot, transformant ainsi chaque tenue en un vecteur de sensibilisation.

Une opération de collecte de fonds majeure sera organisée via une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs lors des matchs à domicile. L’intégralité des recettes sera reversée à l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), un soutien essentiel qui, l’année dernière, a permis d’améliorer concrètement l’accueil et le suivi des patientes, notamment par la rénovation de l’espace de l’infirmière d’annonce et le financement de formations spécialisées.

Une Mobilisation Collective et Solidaire au Cœur du Club

La campagne ne se limite pas aux terrains. En collaboration avec la Ligue contre le Cancer et l’AP-HP, des stands d’information et de dépistage seront installés dans les lieux clés du club : au siège, au Parc des Princes et au Campus PSG, touchant ainsi salariés, joueurs et visiteurs.Grâce à l’initiative PSG For Communities et à l’AP-HP, des athlètes du Club rendront visite aux patients de l’hôpital Trousseau, dans le service d’hémato-onco-pédiatrie, offrant des moments de réconfort précieux. L’accent sera aussi mis sur le bien-être des patientes à l’hôpital Tenon, avec l’organisation de séances beauté et de soins en partenariat avec la marque ILIA Beauty.Enfin, la PSG Academy et le Stadium Tour organiseront des initiatives spécifiques pour les plus jeunes, comme des entraînements de sensibilisation et la distribution d’objets Octobre Rose aux enfants hospitalisés.

Des Partenaires Engagés pour la Cause

Qatar Airways ne se contente pas de céder sa place sur le maillot, la compagnie aérienne offrira également des stages à la PSG Academy pour 20 enfants de femmes suivies à l’AP-HP. Le club est aussi soutenu par Nuna, ILIA Beauty et Barbara Bui, des partenaires qui s’engagent pleinement pour donner une résonance maximale à cette campagne de prévention.

