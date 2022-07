Pour renforcer son attaque, le PSG a pisté depuis plusieurs semaines Gianluca Scamacca. Alors qu’un accord entre le joueur de Sassuolo et les dirigeants parisiens est annoncé depuis quelques jours, les deux clubs n’avaient pas encore réussi à trouver un terrain d’entente. Du côté du PSG, on était réticent à payer les 50 millions d’euros demandés par le club italien.

Le transfert de Scamacca bouclé la semaine prochaine ?

Mais selon les informations du Parisien, les deux parties se seraient largement rapprochées ces derniers jours. Les deux équipes seraient quasiment tombées d’accord pour un transfert de 50 millions d’euros pour l’international italien. « Les négociations sont en cours de finalisation et vont entrer dans la dernière ligne droite. » Le quotidien francilien indique qu’il ne débarquera pas au PSG cette semaine, plutôt en milieu de semaine prochaine. Après Vitinha, il deviendra la deuxième recrue du mercato parisien. « Scamacca ne se voyait pas ailleurs qu’à Paris et a confié à une partie de ses partenaires qu’il allait quitter la Province de Modène pour rejoindre la France« , indique le Parisien. Ce dernier explique que Neymar n’est plus intransférable et que le cas d’Arnaud Kalimuendo, de retour de Lens après deux bonnes saisons, n’est pas encore tranché.