Le PSG était à une minute de ne pas boucler le transfert de Kolo Muani

Randal Kolo Muani, c’est le dernier joueur à être arrivé au sein du club de la capitale cet été. Alors que le transfert avait du mal à aboutir à cause de la fermeté de l’Eintracht Francfort dans les négociations, les Rouge & Bleu étaient à deux doigts de ne pas enregistrer l’arrivée du joueur. Et ce pour une toute autre raison…

L’accord définitif à 20 minutes de la deadline

Même après l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG voulait doubler le poste de numéro 9. De son côté, l’attaquant français voulait rejoindre le club de la capitale. L’envie était telle qu’il avait fait une déclaration publique pour demander au club allemand de le céder. Oui mais voilà, les Allemands voulaient toucher un pourcentage à la revente. L’avancée du dossier s’est donc éternisée. Dans les dernières heures du marché des transferts (1er septembre), le PSG s’était activé pour boucler le transfert le plus rapidement possible. Un accord avait été annoncé en début de soirée mais l’accord définitif n’a été trouvé seulement quelques minutes avant la fermeture du mercato à 22h40, révèle Le Parisien. Le PSG avait donc 20 minutes pour tout finaliser. Le club a rédigé la dernière version du contrat et l’a fait signer à toutes les parties. Les documents ont été envoyés à la LFP à… 23h59 ! Soit une minute avant la fin. Le Parisien ajoute que Kolo Muani ne s’était douté de rien à ce moment-là et avait fait les photos et l’interview comme si de rien n’était. Il a rigolé de la situation un peu plus tard, lorsqu’on lui a révélé les coulisses de cette signature. À deux doigts de faire une Hakim Zyech donc…

