En clôture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG se déplacait sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier Marseille. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de revenir à un 5-3-2.

Ce soir, le PSG pouvait faire une très belle opération dans sa course au titre. En cas de succès, il pouvait compter huit points d’avance sur son adversaire du soir, et 10 sur Monaco, qui a perdu à domicile contre Nice (0-3) ce dimanche et Lens, qui a concédé le match nul sur la pelouse de Montpellier (1-1) hier soir. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de revenir à son 3-5-2, qui avait très bien fonctionné lors des premiers matches de la saison 2022-2023. De retour dans le groupe après un mois d’absence, Nordi Mukiele était titularisé au poste de piston droit. Kylian Mbappé, absent lors du match de Coupe de France, était cette fois-ci bien là… et on l’a senti ! Quelle prestation du « génie français » qui aura inscrit deux buts et délivré une passe décisive ! Le gamin de Bondy égale le record d’Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club avec 200 réalisations. À noter l’excellent match de Vitinha et Marquinhos. Messi ira aussi de son petit but et ses deux passes décisives. Excellente opération pour les Parisiens qui comptent désormais 8 points d’avance sur son adversaire du soir et 10 sur l’AS Monaco et le RC Lens. Rendez-vous samedi prochain contre le FC Nantes au Parc des Princes !

Feuille de match d’OM / PSG

25e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Orange Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres Assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Eric Wattellier et Cyril Gringore.

XI de l’OM : Lopez – Bailly, Rongier, Ballerdi – Tavares, Guendouzi, Veretout, Kolasinac – Under, Malinovsky, Sanchez Remplaçants : Blanco – Clauss, Kabore – Ounahi, Elmaz – Payet, Vitinha

XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Mendes– Ruiz, Vitinha, Verratti – Mbappé, Messi Remplaçants : Rico, Letellier – Bernat, Bitshiabu, Pembélé – Zaïre-Emery, Pereira, Soler – Ekitike

Fil du match