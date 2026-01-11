Le PSG étrille Rouen et se qualifie pour les 16es de Coupe Gambardella

L’équipe U18 du PSG jouait son 32es de finale de Coupe Gambardella ce dimanche contre Rouen. Et les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (1-6).

Si l’équipe première du PSG va jouer son 16e de finale de Coupe de France demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC, son équipe U18 jouait ce dimanche la Coupe de France des jeunes, la Gambardella, avec son 32e de finale contre Rouen. Pour cette rencontre, les U18 du PSG pouvaient compter sur la présence de David Boly et Mathis Jangeal, qui ont déjà joué avec l’équipe professionnelle, pour tenter de se qualifier pour les seizièmes de finale.

Adam Ayari s’offre un triplé

Dans un match à sens unique, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Pierre Mounguengue (0-1, 6e). Les locaux vont réussir à égaliser vingt minutes plus tard (1-1, 26e). Malgré cette égalisation, le PSG va poursuivre sa domination et voir Mounguengue s’offrir un doublé (1-2, 39e). Les Parisiens vont ensuite attendre le début de la seconde période pour prendre un plus gros avantage grâce à Mathis Jangeal (1-3, 52e). À l’approche du dernier quart d’heure, une bagarre va éclater sur le terrain et un joueur des deux équipes va être expulsé. Rouen va terminer à neuf, un joueur ayant déjà été expulsé quelques minutes avant en raison d’un deuxième carton jaune et le PSG à dix. Une fin de match totalement à l’avantage des titis qui vont voir Adam Ayari s’offrir un triplé en sept minutes (82e, 87e et 89e) pour valider la qualification du PSG en 16es de finale (1-6). Une large victoire du PSG qui permet de poursuivre son rêve de remporter sa deuxième Coupe Gambardella après 1991.